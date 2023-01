Patch ménopause Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-VoueizeChambon-sur-Voueize OT d'Evaux les Bains Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize

2023-01-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-28 17:00:00 17:00:00 Chambon-sur-Voueize

Creuse 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize Creuse Chambon-sur-Voueize Ressourcerie la Dynamo – 14h 17h – Animation sans inscription et à prix libre Des pièces de tissus assemblées, brodées, ornées à votre inspiration:ça c’est pour « Patch ». Un thème pour orienter cette créativité et trouver un terrain d’expression et d’échange sur ce virage très particulier de nos vies:ça c’est pour « ménopause ». Venez partager avec Tracey, dans les canapés de la Dynamo,ce moment de créativité, d’expression et de partage! http://www.ressourcerieladynamo.com/ 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize Chambon-sur-Voueize

