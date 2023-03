Patch Et Work COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Patch Et Work COMEDIE DU FINISTERE, 12 mars 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Une histoire touchante, poétique et surprenante. Laissez-vous conter l'histoire de Patch et Work, deux personnages tout doux qui vont se promener dans une aventure pleine de surprises et de couleurs ! Venez à la rencontre de deux personnages attachants qui vivent dans un monde tout gris. Ils vont découvrir que grandir c'est une véritable aventure…et surtout qu'il est bon d'écouter ses émotions. Un véritable conte intéractif et coloré qui saura ravir les petits.

