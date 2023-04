Salon du Livre Patay Salle des Fêtes Patay Catégories d’Évènement: Loiret

Salon du Livre Dimanche 14 mai, 10h00 Patay Salle des Fêtes Tout public. Un salon rassemblant plus de 60 auteurs locaux, sous l'impulsion de l'association Vitalité rurale et d'Antoine Bruneau, auteur, et directeur de collection chez Jourdan. L'équipe de la bibliothèque proposera également des lectures et des kamishibaï aux enfants en matinée.

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

