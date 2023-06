Kindergarten Pataugeoire des Avanchets Vernier Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Kindergarten Pataugeoire des Avanchets Vernier, 4 juillet 2023, Vernier. Kindergarten Mardi 4 juillet, 17h00 Pataugeoire des Avanchets Gratuit Comme échappés de leur parc, ces bébés viennent à peine d’apprendre à marcher, et les voilà, explorateurs du vaste monde ! Leur inaltérable curiosité va les emmener à découvrir ce tout nouveau terrain de jeu infini qu’offre l’espace public et sa multitude de possibles. Un contrepoint poétique du monde que nous habitons, un espace de liberté sans limite, une invitation à se laisser surprendre… Infos: En cas de pluie, le spectacle est annulé Pataugeoire des Avanchets Rue du Grand Bay 8, 1220 Les Avanchets Vernier 1220 Châtelaine Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T17:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:45:00+02:00

Cie bestiaire

