Nantes CSC Petite Sensive Loire-Atlantique, Nantes Pataugeoire de la Petite Sensive CSC Petite Sensive Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pataugeoire de la Petite Sensive CSC Petite Sensive, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nantes. 2021-07-13

Horaire : 16:00 21:00

Gratuit : oui Tout public Scènes Vagabondes à la pataugeoire avec la compagnie « Dandys Production » et « Albert Magister » CSC Petite Sensive 11 Rue Santos Dumont Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu CSC Petite Sensive Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville CSC Petite Sensive Nantes