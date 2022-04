Patatrac (et Comment ça s’appelle ?) Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Patatrac (et Comment ça s’appelle ?) Théâtre du Grand Rond, 26 avril 2022, Toulouse. Patatrac (et Comment ça s’appelle ?)

du mardi 26 avril au mercredi 11 mai à Théâtre du Grand Rond

### Spectacle de la Compagnie Rends toi conte **Création – coproduction Théâtre du Grand Rond** Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque jour, il peint son monde en bleu, mange bleu, écrit bleu : une routine bleue, une vie carrée, rythmée par le soleil qui lui obéit. Un jour, venu d’un ailleurs, un personnage féminin et naïf, Comment ça s’appelle ? débarque sur sa planète. Patatrac ! la zizanie est semée dans les confortables habitudes du grognon solitaire… Un spectacle sur la différence et l’altérité tiré de l’album _Patatrac & Comment ça s’appelle ?_ d’Eric Herbette. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Jeune public **dès 5 ans** Du 26 au 30 avril 2022 à 11h et 15h Du 3 au 7 mai 2022 à 15h Le 11 mai 2022 à 15h Durée : 45mn

6€ / 5€

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T11:45:00;2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T15:45:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T11:45:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T15:45:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T11:45:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T15:45:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T11:45:00;2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T15:45:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T11:45:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T15:45:00;2022-05-03T15:00:00 2022-05-03T15:45:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T15:45:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T15:45:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T15:45:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T15:45:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T15:45:00

