PATATRAC & COMMENT ÇA S’APPELLE ? Toulouse, 26 avril 2022, Toulouse.

PATATRAC & COMMENT ÇA S’APPELLE ? THÉÂTRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

2022-04-26 – 2022-04-30 THÉÂTRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne

6 EUR 6 Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque jour, il peint son monde en bleu, mange bleu, écrit bleu : une routine bleue, une vie carrée, rythmée par le soleil qui lui obéit. Un jour, venu d’un ailleurs, un personnage féminin et naïf, « Comment ça s’appelle ? » débarque sur sa planète. « Patatrac » ! la zizanie est semée dans les confortables habitudes du grognon solitaire… Un spectacle sur la différence et l’altérité tiré de l’album Patatrac & Comment ça s’appelle d’Eric Herbette.

Comment ça s’appelle ? veut comprendre et intégrer ce monde qu’elle découvre. Patatrac est perturbé : elle pose beaucoup trop de questions, apporte trop d’imprévu, prend beaucoup trop de place dans son monde qu’il ne maîtrise plus totalement. Il tente d’abord d’imposer une frontière à cette intruse puis trouve un subterfuge pour la faire partir. Soulagé dans un premier temps il regrette rapidement Comment ça s’appelle?, la joie de vivre, et les couleurs qu’elle apportait à son univers monochrome… Reviendra ? Reviendra pas?

Venez découvrir la toute dernière création de la compagnie Rend toi conte qui, comme la bonne grenadine, se bonifie avec le temps.

Les adultes partent souvent à la recherche de leur âme d’enfant, la compagnie Rends toi conte la cultive, depuis toujours.

À partir de 5 ans.

THÉÂTRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-21 par