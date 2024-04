Patatra Ouhans, samedi 10 août 2024.

Patatra Ouhans Doubs

Avec la compagnie Nenni ma foi Claire Delafolie et Karel Angot, artistes au plateau, accompagnés de Margot Hovsépian à la technique

Deux personnages diamétralement opposés évoluent ensemble dans une scénographie réversible.

Une succession de tableaux chorégraphiés illustre des scènes de la vie quotidienne et nous invite à questionner l’altérité et le vivre ensemble, caractérisé par la différence, et qui parfois nous mène à la chute. Mais la chute fait partie du rebond, et l’échec n’est qu’un jeu de stratégie révélant de multiples possibilités.

Durée 10 minutes environ 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 16:00:00

fin : 2024-08-10

Source de la Loue

Ouhans 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

