Bonjour à toutes et à tous, La saison est terminé mais le ramassage des patates ne l’est pas encore. Quelques-une sont encore cachées sous terre chouchoutées par nos collègues lombrics. Samedi prochain serait une bonne occasion pour les sortir de leur terrier et terminer les récoltes lombriciennes de cette année ! Pour rappel 600 kg de patates ont déjà été ramassées par de vaillants lombrics, et il en reste surement une grosse centaine de kilo ! Donc rendez-vous ce **samedi 6 novembre de 8h30-9h à 12h à notre parcelle à Mouline (Route des faillis marais, mouline, La Chapelle sur Erdre)**. Venez avec vos fourches bêches et votre meilleure mine matinale ! A très vite Utopiquement lombrics, Chantier final de récolte des patates Deuxième parcelle des Lombrics route des faillis marais, mouline La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique

