Patate Ciné-Théâtre Bonne Garde, 3 juillet 2022, Nantes.

2022-07-03

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non 3,50€ 3 ans et plus

Ciné Ptits Mômes. Projection du film “Patate”. 58 minutes. Un programme composé de cinq courts métrages d’animation : La Tête dans les étoiles de Sylvain Vincendeau, Le Génie de la boite de raviolis de Claude Barras, Circuit marine de Isabelle Favez, Le Château des autres de Pierre-Luc Granjon et Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier et Benoît Chieux. Public : 3 ans et plus

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836669 https://www.cinemalebonnegarde.com/