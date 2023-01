Pata Negra x Matière : Convergence Marseille 2e Arrondissement, 4 février 2023, Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement.

Pata Negra x Matière : Convergence

12 Rue Urbain V Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Dock des Suds 12 Rue Urbain V

2023-02-04 23:00:00 23:00:00 – 2023-02-04

EUR 15 19 Une soirée qui annonce un nouveau cycle sur le spectre du partage, de la rencontre, de l’harmonie et de la connexion. La Convergence c’est la rencontre entre deux univers créatifs parallèles, dans lesquelles gravitent des artistes de tout horizon. Ces artistes vont se rencontrer, s’exprimer et s’unir le temps d’une soirée pour vous présenter un show unique. Vous allez assister à une alliance musicale entre les artistes des deux collectifs. Pour l’occasion nous vous proposons une line-up exclusive composée uniquement de B2B intercollectif. Les mélanges des styles et des sonorités vont vous mener dans des mondes et galaxies inexplorées. Des univers qui prônent le dépassement des barrières de la musique électronique.



Le voyage éveillera tous vos sens dans cette collaboration auditive et visuelle. Venez arpenter ce nouvel univers durant toute la nuit.



LINE UP

WAWRZY B2B RASK / NOGE B2B G.Ear / KSU B2B SUERTE / Sergent Nem B2B Apocalypse Nao

Pata Negra et Matière Production, s’unissent pour vous donner rendez-vous le samedi 04 février au Dock des Suds pour vous présenter : La Convergence.

