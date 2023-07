Pat Thomas & Kwashibu Area Band New Morning Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

L’une des plus grandes voix du Ghana, qui avec le Kwashibu Area Band, a remis en avant son génie. Entre afrobeat et funk africain, c’est une véritable incarnation, et légende, du highlife.

Pat Thomas, la légende du highlife ghanéen, est célébré sur le continent comme étant « la voix d’or de l’Afrique ».

Avec sa voix unique « souple et onctueuse » et ses chants tirés des dialectes fanti et ashanti twi, Pat Thomas est sans aucun doute l’une des plus grandes voix du Ghana. Né en 1951 à Kumasi, le chanteur fait ses débuts au sein du groupe local Onyina avant de rejoindre le Broadway Dance Band puis de collaborer à de multiples reprises avec Ebo Taylor. Aujourd’hui c’est une légende du highlife ghanéen et, avec ses jeunes musiciens à l’énergie communicative, entre guitares funky, cuivres incisifs et chants très roots, ils sont le groupe d’afrobeat le plus intéressant du moment. Ils ont d’ailleurs fait un carton au dernier Womex à Budapest.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/2484270888394681/ https://www.facebook.com/events/2484270888394681/ https://www.newmorning.com/20230929-5763-pat-thomas-kwashibu-area-band.html

Pat Thomas & Kwashibu Area Band