Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret PAT PATROUILLE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

PAT PATROUILLE Cinéma Le Dunois Beaugency, 6 octobre 2021, Beaugency. PAT PATROUILLE

du mercredi 6 octobre au samedi 9 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

À PARTIR DE 3 ANS La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure ! 1h 26min / Animation, Famille, Aventure, Comédie De Cal Brunker Par Cal Brunker, Bob Barlen Avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency