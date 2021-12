PAT O’MAY + REVEREND REDLOCKE L’Odéon, 12 février 2022, Tremblay-en-France.

PAT O’MAY + REVEREND REDLOCKE

L’Odéon, le samedi 12 février 2022 à 20:30

**PAT O’MAY** Guitariste, chanteur, compositeur, d’origine Irlandaise, Pat O’ May, réunit les bases du Rock et du métal associé à des éléments puisés dans les musiques Celtiques, Arabes ou encore Chinoises, il dessine un univers original et puissant, une invitation au voyage. Il affirme sa fusion du rock et des musiques ethniques dès son 3e opus «Breizh/Amerika» produit par Ron «Bumblefoot» Thal (Guns N’Roses) enregistré en Bretagne et mixé à New York. Après plus de 10 albums et 25 ans de carrière, Pat O’May écrit son premier Concept Album « Welcome to a new world » entouré de ses musiciens John «Helfy» Petitjean, Christophe Babin et James Wood. Touts les interludes sont dans différentes langues: Français, Anglais, Allemand, Breton, Japonais, Italien, Espagnol… Dans cet album, Pat se pose la question de notre capacité à fabriquer un monde nouveau, étrange, fantasque et optimiste. **+ REVEREND REDLOCKE** Inspiré par les grands noms du Blues autant que par les groupes emblématiques du Rock, le Reverend Redlocke tente de délivrer une son simple et efficace, avec des com¬positions accrocheuses et innovantes, tout en restant dans une veine classique, fidèle à la tradition des grandes formations du Blues Rock, ce trio compte souffler un vent de renouveau, en mémoire aux racines de cette musique venue du fin fond du Mississippi.

Guitariste, chanteur, compositeur, d’origine Irlandaise, Pat O’ May dessine un univers original et puissant, une invitation au voyage

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:30:00