Pour célébrer l’ouverture de la saison culturelle des Campulsations, Allez Les Filles et le Crous Bordeaux Aquitaine présentent Jeudi 14 octobre à L’(S)pace Campus (Pessac) // Pat Kalla & Le Super Mojo / Le Bal Chaloupé / Loryas // 8€ en prév. / 10€ sur pl. / 5€ adh. Alf – étudiants – carte jeune Ouverture des portes 19h30 contrôle du pass sanitaire 18, avenue de Bardanac (33600 – Pessac) 22h30 – Pat Kalla & Le Super Mojo (Lyon) Chanson française / African Groove Pat Kalla est un musicien, chanteur, activiste et conteur lyonnais d’origine française et camerounaise. Que ce soit en solo ou en groupe (Conte & Soul, Legend of Eboa King, Mento Cloub, Voilaaa), Pat Kalla a toujours su jongler entre ses influences métisses, groovy, funk, makossa, highlife, chansons françaises pour nous livrer sa poésie politique. Avec Le Super Mojo, c’est la respiration organique d’instruments trop longtemps restés confinés dans leurs housses. Des basses qui ronflent, des claviers et des cuivres qui balisent la route vers les pistes de danse qui s’ouvrent dans chacun des morceaux. Juste une mention “Fabriqué à partir d’éléments musicaux naturels récoltés en Afrique et en Amérique du Sud”. Le Super Mojo, c’est un Hymne à la Vie, nouvel album chez Heavenly Sweetness, conditionné en format quatorze titres par Guts, il renferme en lui la science de l’arrangement et l’expérience du studio distillées par le dj-producteur-beatmaker. [https://www.facebook.com/patkallalesupermojo](https://www.facebook.com/patkallalesupermojo) 21h – Le Bal Chaloupé (Bdx) Tropical Voltage Dancing Le Bal Chaloupé s’est construit autour d’une féroce volonté de faire danser, remuer, gigoter. Il faut que ça bouge, il faut que ça transpire. Ce groupe issu du parti Collectif, prend forme en 2016. Très actif sur la scène Bordelaise, chaque bal devient vite un rendez-vous, une ode à la danse, au jeu et à la transe. Des tropiques à la Gascogne, les rythmes se conjuguent à une énergie ardente et électrique, pas de limites pour la danse. Chauffez vos rotules, enfilez vos souliers, seul votre imaginaire vous dictera les pas. x danseurs la vitalité perdue [https://www.facebook.com/lebalchaloupe/](https://www.facebook.com/lebalchaloupe/) 20h – Loryas (Bdx) Rap Jeune rappeur bordelais, vainqueur de la finale régionale du tremplin musical étudiant « Pulsations », Loryas enchaîne les tremplins régionaux, concerts et freestyles, jusqu’à recevoir le soutien de certains rappeurs confirmés, comme DINOS qui l’invite dans l’émission « Planète Rap » sur Skyrock, en Décembre 2019. Il se fera également repéré par la première league de battle française, les Rap Contenders. Loryas commencera donc à suivre les pas de ses influences qui ont marqué sa génération, comme Nekfeu, Alpha wann ou encore Jazzy Bazz. Selon les INOUÏS du Printemps de Bourges, Loryas est le porte-parole d’une “génération à la fois désabusée, mais ambitieuse”. [https://www.facebook.com/loryasofficiel/](https://www.facebook.com/loryasofficiel/) Billetteries en ligne : Yurplan : [https://ypl.me/j91](https://ypl.me/j91) HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/pat-kalla-le-super-mojo-le-bal-chaloupe-loryas?fbclid=IwAR3w7B57DujnJ61EYPCUCLUcDzgam38vOJkKrs1P33I5OOBgar0IYK-gKBQ](https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/pat-kalla-le-super-mojo-le-bal-chaloupe-loryas?fbclid=IwAR3w7B57DujnJ61EYPCUCLUcDzgam38vOJkKrs1P33I5OOBgar0IYK-gKBQ) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place

