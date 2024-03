PAT KALLA & LE SUPER MOJO + IREKE Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 31 mai 2024.

PAT KALLA & LE SUPER MOJO + IREKE Pat Kalla et son quintet de super groovers nous propulsent dans un tourbillon métissé en forme de traitement de choc . Ireke e duo aime les climats tropicaux et les rythmes enivrants. Vendredi 31 mai, 20h30 Le Tamanoir Prévente : Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€* // Sur place : Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€

IREKE

Ireke ? La canne à sucre en yoruba. Comme elle, le duo aime les climats tropicaux et les rythmes enivrants, prompts à libérer les corps réunis sur un dance-floor. Urgence afrobeat, souplesse funk, alchimie dub, liesse highlife : avec Tropikadelic, Ireke convoque l’héritage des maîtres et l’audace des machines pour donner vie à de nouveaux territoires soniques. À la croisée des chemins. Pour l’amour du groove.

https://www.youtube.com/watch?v=0KjIZz1WVL0

PAT KALLA & LE SUPER MOJO

Pat Kalla et son quintet de super groovers nous propulsent dans un tourbillon métissé en forme de traitement de choc où la chaleur du highlife, de l’afrobeat, du makossa ou de la cumbia se mêlent avec bonheur à la puissance du funk et à la suavité d’une poésie soulful, le tout arrangé par le dj-producteur-beatmaker Guts. Pat Kalla et son Super Mojo seront sur la scène du Tamanoir pour présenter leur troisième album « Belle Terre » sorti chez Heavenly Sweetness.

https://www.youtube.com/watch?v=qpBneM9S1uc

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

funk afrobeat