L’Étoile Cinéma propose, dans le cadre du FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS, la projection du film d’animation « PAT ET MAT UN DERNIER TOUR DE VIS » (dès 3 ans) en Avant-Première.

La projection sera suivie d’un goûter et d’un atelier pate à modeler.

Film d’animation tchèque de Marek Benes Durée 40′

Pat et Mat ,les deux amis inséparables, partagent une passion pour le bricolage. Tous les deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela mais attention aux nombreux rebondissements et cascades ! Car nos compères ont deux mains gauches.

+ d'infos www.etoilecinema.com 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

