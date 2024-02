Pat d’F Forges de Fraisans Fraisans, samedi 16 mars 2024.

Patrick Fiaques, alias Pat d’F, est auteur, compositeur et chanteur. Un artiste toujours en quête d’expériences et ouvertement folk, il s’affranchit des barrières de style et s’exprime à travers des ballades folk et reggae, en s’inspirant de ses racines musicales.

Sa musique nous fait voyager dans l’univers des ballades folks et des histoires singulières de la vie.

Une guitare, une voix chaleureuse et des textes qui vous emportent dans son imaginaire parfois onirique et baladeur. EUR.

Début : 2024-03-16 20:00:00

Forges de Fraisans 6 rue de la cité des forges

Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté espacecultureldesforges@gmail.com

