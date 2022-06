Pat de Wilde aux Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, 2 août 2022, Les Baux-de-Provence.

Pat de Wilde aux Baux-de-Provence Rue du Trencat Hôtel de La Tour de Brau Les Baux-de-Provence

2022-08-02 – 2022-09-09 Rue du Trencat Hôtel de La Tour de Brau

Les Baux-de-Provence 13520

L’Homme est un miroir pour l’Homme ! L’individu ne peut se penser s’il n’a de modèle distinct selon lequel se définir. C’est en se reflétant dans le regard de l’autre que chacun peut prendre conscience de soi, se construire une identité.



À la fois voyant et visible, Pat de Wilde a, de la sorte, œuvré comme en réflexion avec les personnes photographiées. Si bien qu’il est difficile de dire, en cette simultanéité, qui voyait et qui était vu, qui faisait que l’autre existe.



Pariant que l’individu se révèle plus intensément dans la pénombre qu’en plein jour, Pat de Wilde a chaque fois installé le sujet dans le même espace ombreux, sous un même éclairage indirect, devant le même fond noir, matérialisation de la nuit mystérieuse dont nous surgissons et à laquelle nous retournons après avoir pris formes. Non pas une mais une infinité de formes.



Une quantité innombrable d’apparences fugitives qui varient suivant la métamorphose de l’identique.



Expressions temporaires d’une même réalité d’entre lesquelles le photographe retient une vision. Vision qui chez Pat de Wilde se veut scrupuleuse, appliquée, synthétique. Et avant tout artistique.



Les femmes et hommes mursis, padaungs, kogis, konyaks, papous, akhas, sans, himbas, etc., que Pat de Wilde a rencontrés au cours de ses cheminements solitaires sont les derniers représentants d’un mode de vie particulier. Repoussés vers des milieux hostiles, méprisés par les majorités, négligés par les gouvernants, ils sont, à court terme, voués à l’assimilation et la disparition.



Par son travail, Pat de Wilde a voulu dire leur importance, leur beauté, leur dignité. Il a voulu les célébrer et les prolonger. Car, où qu’il se trouve et en particulier quand son mode de vie se fait plus rare et fragile, chaque être est un miracle, qui exige attention, soin, admiration et respect.

patdewilde@wildenest.com +33 6 11 39 74 82 http://www.patdewilde.com/

