Pastres de las estellas / Lecture scientifique et poétique du ciel Reilhac Reilhac Catégories d’Évènement: Lot

Reilhac

Pastres de las estellas / Lecture scientifique et poétique du ciel, 22 avril 2023, Reilhac Reilhac. Pastres de las estellas / Lecture scientifique et poétique du ciel Site d’astronomie Reilhac Lot

2023-04-22 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-22 23:00:00 23:00:00 Reilhac

Lot Reilhac Triangle noir… deux bergers du ciel… deux visions humaines des étoiles.

Mathieu et Emmanuel vous guideront à travers les constellations, chacun avec leur regard.

Mathieu, poète et rêveur, relie les histoires aux étoiles, les étoiles aux histoires ; Emmanuel, passionné d’astronomie, vous plonge dans le ciel profond grâce à son exceptionnel télescope pour sublimer le moment.

Des étoiles plein les yeux, hors du temps, au milieu de la nuit… Infos » Parc / 05 65 24 20 50 @JEROME_MOREL

Reilhac

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Reilhac Autres Lieu Reilhac Adresse Site d'astronomie Reilhac Lot Ville Reilhac Reilhac lieuville Reilhac Departement Lot

Reilhac Reilhac Reilhac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reilhac reilhac/

Pastres de las estellas / Lecture scientifique et poétique du ciel 2023-04-22 was last modified: by Pastres de las estellas / Lecture scientifique et poétique du ciel Reilhac 22 avril 2023 Lot Reilhac Site d'astronomie Reilhac Lot

Reilhac Reilhac Lot