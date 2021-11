Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Pastore Lore – Fête pastorale de l’environnement Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pastore Lore – Fête pastorale de l’environnement Ascain, 9 octobre 2022, Ascain. Pastore Lore – Fête pastorale de l’environnement Ascain

2022-10-09 09:30:00 – 2022-10-09 18:00:00

Ascain Pyrénées-Atlantiques Fête de l’environnement sur 2 jours les 9 et 10 Octobre

10h30:Descente des pottok

15h: Concours de chiens de berger

Ascain

