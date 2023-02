Pastoralisme et biodiversité / Balade commentée Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Pastoralisme et biodiversité / Balade commentée, 11 avril 2023, Rocamadour Rocamadour. Pastoralisme et biodiversité / Balade commentée Au pied de la cité, vallée de l’Alzou Rocamadour Lot

2023-04-11 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-11 12:30:00 12:30:00 Rocamadour

Lot Rocamadour Du 11 au 15 avril, la transhumance Rocamadour-Luzech fait son retour ! C’est l’occasion d’accompagner le troupeau de brebis parti à la reconquête des espaces embroussaillés de la vallée du Lot.

En compagnie d’une chargée de mission du Parc, venez parcourir une portion de chemin traversant le site Natura 2000

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou. Vous y découvrirez comment l’élevage traditionnel a façonné des paysages agro-pastoraux riches en biodiversité à travers un cheminement dans les prairies et parcours. Après l’effort, le réconfort : la pause déjeuner aura lieu aux granges de Bonnecoste, à Calès, avec un pique-nique tiré du sac. Vous pourrez y obtenir de la documentation sur Natura 2000 sur le stand tenu par le Parc à partir de 12h. Prévoir des chaussures de randonnée et pique-nique.

Attention : cette randonnée n’est pas une boucle !

Infos » Parc / 05 65 24 20 50 ©NBlaya

