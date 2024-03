Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine Les Baux-de-Provence, vendredi 19 avril 2024.

Animations, démonstrations de tonte de brebis, partage autour de savoir anciens et traditionnels de la Vallée des Baux.

Deux confréries pastorales existèrent aux Baux, celle des tondeurs et celle des bergers. Une des nefs de l’église Saint-Vincent est d’ailleurs dédiée à Saint-Marc et porte sur les arcs de voûte les ciseaux des tondeurs sculptés. La Chapelle Saint-Blaise fut élevée par la corporation des tisserands et des cardeurs de laine en l’honneur de leur patron et devint le siège de leur confrérie au XVIIe siècle.



Ateliers pour petits et grands rythment ce long weekend qui se fait le trait d’union entre l’histoire pastorale des Baux et le travail des bergers et les métiers artisanaux de la filière laine d’aujourd’hui.



Les démonstrations de tonte de moutons se dérouleront à 11h et 15h.

Le tondeur présente alors son travail et vous explique les traditions et les différentes méthodes anciennes et actuelles qui permettent de tondre rapidement sans faire souffrir l’animal. Une fois la toison tondue, la laine est triée et lavée, chaque fibre est utilisée. Feutrière, fileuse, tricoteuse, tisserande, lainière… partagent avec vous leur savoir-faire.



Animation autour de la laine

Lucie Grancher a fait de la tonte de mouton son métier, et du travail de la laine un combat. Originaire de la vallée du Jabron, elle est mondialement reconnue dans son domaine.

Lors de la tonte, elle expliquera les différentes techniques de tri de la laine lancer, déborder, trier et rouler les toisons.

Elle présentera également les caractéristiques de la laine et les différents types de laine selon les races, les animaux et les parties du corps.



Stand Mérilainos

Galerie La Citerne Samedi 20 avril

Mérilainos est une association d’éleveurs de race Mérinos d’Arles et Mérinos Antique. La laine de ces bergers est issue d’animaux conduits en pastoralisme extensif au fil des saisons, ce que lui donne la qualité et la finesse incomparable à leur laine.



La Ferme du Lambert Atelier à l’initiation au feutre

Galerie La Citerne Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril

Démonstrations par Margot Hannequart en continu sur la journée laine lavée, cardage de la laine, filage au rouet, au fuseau et tissage.

Vous êtes invités à toucher la matière, de découvrir les différents outils et s’essayer à la transformation.



Stand La Maison de la Transhumance

Galerie La Cure samedi 20 avril

La Maison de la transhumance sera présente pour échanger et fournir des explications sur l’élevage pastoral et la transhumance.

Elle tiendra un stand sur La Routo de 10h à 18h.



Découvrez l’exposition « Laines de la toison au produit fini »

Suivez, au travers de cette exposition, la transformation d’une toison en produits finis, découvrez les multiples propriétés de cette matière naturelle, isolante, régulatrice d’humidité, purifiante et protectrice, peu inflammable, élastique, relaxante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Place de l’église

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lesbauxdeprovence.com

