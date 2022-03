Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine Les Baux-de-Provence, 21 avril 2022, Les Baux-de-Provence.

Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine Les Baux-de-Provence

2022-04-21 – 2022-04-23

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Deux confréries pastorales existèrent aux Baux, celle des tondeurs et celle des bergers. Une des nefs de l’église Saint-Vincent est d’ailleurs dédiée à Saint-Marc et porte sur les arcs de voûte les ciseaux des tondeurs sculptés. La Chapelle Saint-Blaise fut élevée par la corporation des tisserands et des cardeurs de laine en l’honneur de leur patron et devint le siège de leur confrérie au XVIIe siècle.



Ateliers pour petits et grands rythment ce long weekend qui se fait le trait d’union entre l’histoire pastorale des Baux et le travail des bergers et les métiers artisanaux de la filière laine d’aujourd’hui.



Les démonstrations de tonte de moutons se dérouleront à 11h et 15h.

Le tondeur présente alors son travail et vous explique les traditions et les différentes méthodes anciennes et actuelles qui permettent de tondre rapidement sans faire souffrir l’animal. Une fois la toison tondue, la laine est triée et lavée, chaque fibre est utilisée. Feutrière, fileuse, tricoteuse, tisserande, lainière… partagent avec vous leur savoir-faire.



Découvrez l’exposition “Laines de la toison au produit fini” pour découvrir l’univers de la laine et les différentes races ovines d’Europe. Suivez le trajet de la transformation d’une toison en produit fini à travers toutes ses étapes : lavage, cardage, peignage, filature, feutre, tricot, tissage, literie… Faites connaissance avec les multiples propriétés de cette matière naturelle, isolante, régulatrice d’humidité, purifiante et protectrice, peu inflammable, élastique, relaxante…



Des ateliers destinés aux enfants leur permettront de réaliser de petits moutons en argile et en laine. Pour les grands, fabriquez les pompons accrochés aux cloches de draille, une tradition qui remonterait à la fin de la première guerre mondiale. La légende raconte qu’un berger serait revenu du front et aurait mis le pompon de son béret sur une brebis.

Animations, démonstrations de tonte de brebis, partage autour de savoir anciens et traditionnels de la Vallée des Baux.

tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 54 34 39 http://www.lesbauxdeprovence.com/

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de Tourisme des Baux de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme des Baux de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme des Baux de Provence