Hérault EUR 12 12 Conférence sur l’histoire de gignac,

-11h : rdv sur le site de la meuse : accueil, apéritif, inscriptions pour les visites-découvertes, pique-nique tiré du sac.

– 13h30 : conférence

– 15h : visites-découvertes au choix

– 17h : visite-commentée de l’église saint-pierre.

concert de harpe

– 18h : messe

programme détaillé :

