PASTORALE TOURISME ET LOISIRS : CONFÉRENCE

PASTORALE TOURISME ET LOISIRS : CONFÉRENCE, 27 juillet 2022

Jean-Paul AMIC, journaliste, écrivain et oenophile vous propose le temps d'une conférence de découvrir le développement des vignobles tout au long des chemins de Compostelle.

