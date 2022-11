Pastorale Maurel Allauch, 14 janvier 2023, Allauch.

Pastorale Maurel

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Logis Neuf Allauch 13190 Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive

2023-01-14 – 2023-01-14 14:30:00 14:30:00

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive

Allauch

13190

EUR Ecrite à Marseille en 1844 par Antoine Maurel, la pastorale est une pièce théâtrale et musicale retraçant l’annonce de la naissance du Christ. Bethléem est d’ailleurs exceptionnellement située en Provence, pour les besoins du récit. Accompagné d’un orchestre, » Lou Tiatre dou Terraire » interprète la pastorale Maurel chaque année au moment des fêtes, devant plus d’un millier de spectateurs. La troupe allaudienne, actuellement composée de 70 comédiens amateurs, enchante petits et grands depuis presque 30 ans. Pendant près de trois heures, ils revendiquent haut et fort leur attachement à leurs racines provençales. La langue originelle de notre belle Provence reprend vie le temps de la représentation, pour un voyage dans le passé des plus divertissants et agréables. Et le talent des acteurs fait miracle! Leur jeu de scène remarquable permet au public de comprendre l’intégralité de l’intrigue, même sans connaître un seul mot de Provençal. Les 4 actes de la pastorale revisitent les grands moments de la Nativité, du réveil des bergers à leur arrivée à l’étable devant l’enfant Jésus. Dans un magnifique décor, le village de l’époque renaît avec son parler, ses costumes, sa population pittoresque, ses personnages cocasses… et ses animaux! Moutons, poules, ânes et cochons jouent les figurants pour encore plus d’authenticité. La pastorale Maurel a une âme: celle de la Provence du XIXème siècle. Le traditionnel verre de l’amitié vous sera servi à la fin du spectacle, symbole de convivialité et de fête. Pensez à réserver vos places longtemps à l’avance, le théâtre du Terroir joue chaque année à guichets fermés!

Chaque mois de janvier, on se presse de toutes parts pour venir découvrir ou redécouvrir le chef d’oeuvre du marseillais Antoine Maurel joué par le Théâtre du Terroir.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch

dernière mise à jour : 2022-11-10 par