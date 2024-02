Pastorale Inessa de Gaxen Bardos, samedi 21 septembre 2024.

Pastorale Inessa de Gaxen Bardos

« La pastorale aura pour sujet la vie de la jeune Inesa de Gaxen.

Née en 1566 à La Bastide Clairence, le destin d’Insa est lié aux persécutions religieuses qui, des deux côtés de la Bidasoa, marquent le début du XVIIe siècle.

En 1580, à l’âge de 14 ans, Inesa est accusée de sorcellerie et arrêtée à Hendaye par le seigneur d’Urtubie. Elle est finalement relâchée à l’âge de 18 ans, innocentée par l’évêque de Dax. Elle se réfugie alors à Irun où elle se marie avec un soldat de Fontarabie, Pedro de Sanza.

En 1611, elle est de nouveau accusée de sorcellerie. Elle ne cèdera jamais aux accusions et sera à nouveau innocentée et lavée de toute accusation. Elle sera toutefois forcée à l’exil, envoyée sur une embarcation sur la Bidasoa. Personne ne sait ce qu’il advint d’elle… » .

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques

