Pastorale de Noël : Si l’Avent m’était conté Hunspach, 18 décembre 2022, Hunspach.

Pastorale de Noël : Si l’Avent m’était conté

Rue principale Hunspach Bas-Rhin

2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18 17:00:00

0 EUR Le mois de décembre était un moment particulier dans les campagnes jusqu’au début du 20e siècle. En effet, les fêtes calendaires, St André, Ste Barbe, St Nicolas, Noël … tenaient une place importante dans la vie sociale et familiale. On cherchait des réponses sur sa vie sentimentale, on s’inquiétait de la météo et des récoltes à venir. Venez (re)découvrir notre patrimoine avec le groupe folklorique de Hunspach !

Moment convivial autour d’une boisson chaude ou froide et des gâteaux.

+33 7 78 12 88 03

