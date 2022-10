PASTORAL KINO – BOCAGE – CINÉ-CONCERT MUSIQUES ACTUELLES À GRANDRIEU Grandrieu, 21 octobre 2022, Grandrieu.

10 12 EUR Grandrieu Plus qu’un ciné-concert, Pastoral Kino, la dernière création de bocage (Nanouk l’esquimau, Contes Chinois), rassemble musiques actuelles et films d’archives autour d’une réflexion sur le rythme et les valeurs d’une autre époque, ainsi que leur impact sur nos vies modernes.

Comme fil rouge à la narration, le film suit le rythme des saisons et nous conte une histoire collective appelant en chacun de nous une part de notre intime. Les thèmes évoqués par ces films amateurs autour du quotidien de la vie d’autrefois, avec ses fêtes, ses activités agricoles, son vivre ensemble, font écho à notre réflexion anthropologique actuelle autour de l’individualisme et du réchauffement climatique.

La musique résolument moderne que propose bocage soutient et enrichie ces propos et ces images magnifiques en couleur de notre patrimoine commun. À l’aise dans tous les styles, le duo nous balade entre la pop indé, l’électro ou le folklore détourné, le temps d’un voyage ensemble sur les traces de nos souvenirs endormis.

Pastoral Kino +

Une installation vidéo de William Fages mise en musique par bocage.

Spécialement pour cette représentation les spectateurs seront invités à découvrir l’univers de Pastoral Kino. Avec les rush des films utilisés pour le ciné-concert, William Fages et bocage ont imaginé une installation visuelle et sonore qui se tiendra dans le hall de la salle des fêtes.

Une quête immersive, sonore et visuelle.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et Tête de Block

> Tout public / Durée : 1h10

