Pastis tour : atelier collectif et balade-découverte des plantes aromatiques Aix-en-Provence, 17 mars 2022, Aix-en-Provence.

Pastis tour : atelier collectif et balade-découverte des plantes aromatiques Départ à la distillerie Garagaï 1053 chemin de la plaine des Dés Aix-en-Provence

2022-03-17 09:30:00 – 2022-03-17 12:30:00 Départ à la distillerie Garagaï 1053 chemin de la plaine des Dés

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Balade botanique au cœur de la garrigue sur la colline du Montaiguet avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, l’aqueduc de Roquefavour et la chaîne de l’étoile.



Découverte et reconnaissance des plantes qui servent à la distillation du pastis : menthe calament, thym, romarin, laurier sauce.

Retour vers la distillerie: aperçu d’Aix-en-Provence en arrière-plan.



En second temps, visite de la distillerie Garagaï et explication du processus de distillation et macération par le producteur Maixent.



Pour finir, atelier fabrication de pastis et dégustation de différents pastis et sirops aux plantes, accompagnés de fromage de chèvre et d’une spécialité de producteurs locaux.

2 intervenants : un guide et le producteur de pastis Garagaï.



➜ Balade à pied de 1h30 environ et 1h30 d’atelier de fabrication​

➜ Rendez-vous sur place au sud de la ville

➜ Possibilité de prendre le bus 16 jusqu’au parking Krypton, possibilité de vous récupérer (à mentionner lors de la réservation)

➜ Langue : en français et anglais​



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Balade à pied avec vue panoramique sur la Sainte-Victoire et atelier pastis ! Dégustations avec fromage de chèvre, miam !

