PASTIS & GLAÇONS

2022-06-24 – 2022-06-26

20.59 EUR

– Laval-plage –

Pastis & Glaçons est une fête où règne bonne humeur, auto-dérision et pastis à gogo. C’est un événement pluridisciplinaire qui mêle DJ sets, performances artistiques et activités farfelues.

Adeptes de la Ola et du combo tong-chaussettes -> soyez les bienvenu.e.s : Pastis & Glaçons est une zone de non-droit, mais surtout de non-prise de tête.

Programmation musicale

// Disco, House, Hip-hop, Breaks, Trance, Technocool, EBM & more /

– 2 Scènes – La grange de pagnole (inté) / La petite cigale (exté) –

Artistes

Estomac, EVK, Pal Parallax, DAN, Gunter Control…

Et plus à venir !

Activités du week-end

> Ventre-glisse

> Pétanque

> Battle royale de Limbo

> Cours de twerk

Pour une immersion totale, tenues loufoques fortement recommandées.

BILLETTERIE (places limitées !)

https://yurplan.com/event/Pastis-Glacons/82198#/

Infos pratiques

– du 24/06 à 17h jusqu’au 26/06 à 12h

– Camping sur place et GRATUIT : prenez vos tentes, bouées, chaises de camping et canne à pêche.

– Buvette et restauration sur place

– Sur les lieux, un.e surveillant.e de baignade veillera à ce que personne ne noie son 51.

– Sanitaires et douche – Point d’eau sur le site

– Stand de RDR ( Réduction des risques) par l’association Ithaque

Les objets suivants sont interdits sur site :

bouteilles en verre ou en plastique, canettes, tous les liquides et tous les objets pouvant se révéler dangereux.

Visuel par Clément Chardon.

