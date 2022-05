PASTILLE CRÉATIVE #1 ENTRE CHAMPS – EMILIE SALQUÈBRE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach À partir de cette année, Le Carreau proposera à un artiste de s’installer dans ses murs le temps d’une saison pour créer, en interaction avec le territoire et ses populations.

Le travail d’Emilie Salquèbre sera présenté au public: Du 10 juin au 20 août 2022 : exposition des clichés réalisés au cours de la saison

à la galerie de la Médiathèque de Forbach. info@carreau-forbach.com +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ Forbach

