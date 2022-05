Pasteur, Marcou & Co – Exposition temporaire Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Du 15 juin au 31 décembre 2022 En partenariat avec l'EPCC Terre de Louis Pasteur, l'exposition proposée par la Grande Saline de Salins-les-Bains explore les liens de l'illustre savant, inventeur du vaccin contre la rage en 1885, avec la ville du sel. L'Arboisien Louis Pasteur entretient de nombreux rapports avec Salins grâce à ses attaches familiales mais aussi à de fortes amitiés ou à des rencontres avec des personnalités locales. Le Salinois Jules Marcou, géologue à la personnalité flamboyante, parti à la conquête des Etats-Unis, sera le premier à réaliser une carte géologique complète de sa patrie d'adoption et restera toute sa vie un ami intime de Pasteur. Mais ce dernier fréquente également le céramiste Max Claudet, lui-même en relation avec un autre géant de l'époque, Gustave Courbet, grâce à l'écrivain salinois Max Buchon. Toutes ces personnalités s'écrivent ou se rencontrent à Arbois ou Salins, formant un véritable réseau d'amitiés artistiques et scientifiques. Le bicentenaire de Louis Pasteur est ainsi l'occasion pour la Grande Saline de dresser le portrait de quelques figures marquantes d'une petite ville jurassienne du XIXe siècle qui prend part au bouillonnement intellectuel de l'époque, et d'évoquer derrière la figure tutélaire du savant, l'homme fidèle en amitié et curieux de tout que sut être Pasteur.

