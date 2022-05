Pasteur : Le retour aux sources

2022-08-04 – 2022-08-04 Quand l'enfant du pays revient à Dole, le temps d'une inauguration. Découvrez son parcours mais aussi son regard sur sa ville natale. Déambulez en compagnie de Monsieur ou Madame Pasteur dans les rues pour comprendre ce riche XIXème siècle.

