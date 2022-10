Pasteur et ses découvertes – Atelier famille Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Pasteur et ses découvertes – Atelier famille Arbois, 27 octobre 2022, Arbois. Pasteur et ses découvertes – Atelier famille

83 Rue de Courcelles Maison de Louis Pasteur Arbois Jura Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles

2022-10-27 – 2022-10-27

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles

Arbois

Jura Arbois 7 EUR Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur n’a pas découvert que le vaccin contre la rage! Venez expérimenter pour comprendre ses différents travaux et grandes découvertes ! maisonarbois@terredelouispasteur.fr +33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2022/06/20/cet-ete-venez-decouvrir-les-nouveautes-des-ateliers-famille/ Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Ville Arbois lieuville Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Pasteur et ses découvertes – Atelier famille Arbois 2022-10-27 was last modified: by Pasteur et ses découvertes – Atelier famille Arbois Arbois 27 octobre 2022 83 Rue de Courcelles Maison de Louis Pasteur Arbois Jura Arbois Jura

Arbois Jura