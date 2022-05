Pasteur : Des travaux gourmands Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

En 1856 à Lille, Louis Pasteur visite avec ses élèves une distillerie, qui tire son alcool de la fermentation du jus de betterave. C'est le déclic, Pasteur se consacre aux fermentations, lactique, alcoolique, butyrique… Ses conseils d'hygiène ont amélioré l'ensemble des pratiques dans l'agro-alimentaire et le commerce : n'a-t-il pas recommandé à sa boulangère de protéger le pain par un papier lors de sa vente ? Venez découvrir la ville natale du savant, son parcours et quelques un de ces travaux lors d'un moment gourmand.

