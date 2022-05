Pastel sec – Atelier découverte Beaulieu-lès-Loches, 18 juin 2022, Beaulieu-lès-Loches.

Pastel sec – Atelier découverte Beaulieu-lès-Loches

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 17:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

90 EUR 90 Une journée pour vous initier … nPour débutants et amateurs – à partir de 15 ans – 5 à 7 stagiaires nVous avez envie de découvrir le travail du pastel sec depuis longtemps ? Vous adorez mettre les doigts dans la matière ? Cet atelier découverte est fait pour vous! Quelque soit votre niveau, Rébecca vous accompagnera pas à pas et cela même si vous ne savez pas dessiner. Vous découvrirez dans un premier temps avec de petits exercices rapides, comment utiliser la superposition des couleurs. Après le choix de votre sujet (doc fournie), vous aborderez le traitement des volumes, la mise en ombre et lumière… Laissez-vous porter et passez un agréable moment de découverte. Les amateurs et stagiaires réguliers pourront profiter de cette journée pour terminer l’un de leur projet…

Vous avez envie de découvrir le travail du pastel sec depuis longtemps ? Vous adorez mettre les doigts dans la matière ? Quelque soit votre niveau, Rébecca vous accompagnera pas à pas et cela même si vous ne savez pas dessiner. Les amateurs et stagiaires réguliers pourront profiter de la journée.

contact.ruesdesarts@gmail.com +33 6 23 20 08 86 http://www.rues-des-arts.fr/

Rues des arts

Beaulieu-lès-Loches

