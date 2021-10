Pastel Coast + Seppuku + Coral Pink L’international, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

L’Inter présente :

▪ PASTEL COAST

(Boulogne Sur Mer – Indie Pop, Dream Pop – Shelflife Records)

Tout droit débarqué de Boulogne Sur Mer, Pastel Coast distille son indie-pop franco-anglais sur toutes les scènes où ils se produisent. Emmêlant surf-rock et dream pop, Quentin Isidore et sa bande font résonner les guitares reverbées et invoquent une nostalgie balnéaire douce et légère profondément inspiré des Drums ou encore de Beach Fossils”.

(Pauline Pitrou – Maze Magazine)

https://pastelcoast.bandcamp.com

▪ SEPPUKU

(Paris – Indie Pop, Shoegaze – Si Moiré Disques)

Seppuku verse une pop à un seul tranchant et fait couler le son de la veine. Violence délicate et exotique, chaque chanson est un suicide différent, sans perdre la face. Après quelques dates à Paris, Marseille et Bruxelles et de trop rares titres lâchés sur internet notamment via la compile du label Megaterra, le groupe sort enfin son premier EP enregistré et masterisé dans le studio du musicien Apollo Noir à Paris. Il est paru le 4 avril en vinyle et digital sur le label Si Moiré Disques.

https://seppuku-paris.bandcamp.com

▪ CORAL PINK

(Paris – Indie Pop)

Coral Pink est un duo de dream-pop formé à la fin de l’année 2017 à Paris. Proposant un son dreamy, alliant influences jazz et envolées psyché, le duo sort deux morceaux « Daydream » et « Another year » au milieu de l’année 2018 qui rencontrent un petit succès auprès des amateurs de bedroom pop. Composant, enregistrant et produisant leur musique dans leur chambre, Coral Pink signe deux nouveaux morceaux sur le label Nice Guys/Délicieuse musique.

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



