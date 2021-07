Paris Terrasse du Trabendo Paris Pastel Coast • Cymbaline / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pastel Coast • Cymbaline / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 27 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • PASTEL COAST Depuis les rivages de Boulogne-sur-mer, le groupe Pastel Coast a le regard tourné vers la mer. Quentin Isidore et sa bande surfent depuis 2018 la vague Indie Pop menée par les Français de Phoenix, Air ou encore les Etasuniens de Future Islands. • CYMBALINE « Cymbaline, toute jeune formation parisienne qui ravira les oreilles d’amateurs de pop psychédélique chantée en français et empruntant autant aux années 70 qu’aux temps récents. » (General Pop) • DJ SET ROCK Situation sanitaire Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

