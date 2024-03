Pastel Camp Le Flow Lille, samedi 16 mars 2024.

Pastel Camp Par notre ami Pastel 16 et 17 mars Le Flow 150€ les deux jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Si t’es là c’est que t’envisages de participer au PASTEL CAMP et qu’une d’une façon ou d’une autre, t’as envie d’en apprendre + sur ce milieu culturel qu’est la musique mais aussi tout ce qui l’entoure.

En quelques mots c’est: +2 jours de formation, rencontres, ateliers et autres activités à Lille les 16 et 17 Mars 2024 puis à Lyon les 30 et 31 Mars 2024

Tu bénéficieras d’un accompagnement 360 afin de comprendre un peu plus en profondeur les métiers de la musique et pour cerner au mieux les enjeux fondamentaux de l’industrie culturelle.

Pour faire suite à cette édition XXL, on a également fait en sorte de vous proposer si vous le souhaiter une petite mise en situation professionnelle qui vous permettra d’avoir un regard plus concret sur ce qui aura pu être appris au cours de ces 2 jours.

On essaye de répondre à plusieurs problématiques d’accessibilité à l’information, de perception de l’industrie et d’opportunités pour la jeunesse.

Voici les workshops et ateliers pro que tu pourras y retrouver:

+ Production & Management (Label Services)

+ Direction Artistique & Chef de projet

+ Éditions & Juridique

+ Médias & Relations Presse

+ Tour & Évènementiel

+ Branding & Audiovisuel

Enfin, parce que le nombre de places est limité, on sélectionnera les profils qui nous semblent les plus cohérents pour ce projet et qui ont le plus à gagner de cette initiative.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWtuqfL4d18xitDIw59Q4pLvqi3nmq9_2y7hMVaJ9uqUDLJw/viewform »}]

DR