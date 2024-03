Pasta & Sound System par Deejay PF 13 Rue Bénédit, 13001 Marseille Marseille, dimanche 19 mai 2024.

Pasta & Sound System par Deejay PF ♫♫♫ Dimanche 19 mai, 12h00 13 Rue Bénédit, 13001 Marseille 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Nouveau repas des Caminòts Bolegans le dimanche 19 mai à partir de midi au terain de boule des cheminots : 13 rue Benedit 13001 Marseille.

Au menu, pâtes au pistou, salade et fromage et pour finir avec une tarte aux pommes.

Tarif : 10€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Sound System animé par notre ami Deejay PF qui fera sa première sur le Caminòts Bike System.

Réservation au 07-82-38-11-03 jusqu’au vendredi 17 mai.

