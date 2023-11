Past Lives · Avant-première suivie d’un débat avec la réalisatrice Cinema Le Louxor Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 19h45 à 22h00

.Tout public. payant

NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 €

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Séance en avant-première suivie d’un débat avec la réalisatrice.

MARDI 5 DÉCEMBRE・19H45

PAST LIVES – NOS VIES D’AVANT

De Celine Song

ETATS-UNIS I 2023 I 1H46 l VOSTF

Avec Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

À 12 ans, Nora et

Hae Sung sont amis d’enfance, amoureux platoniques. Les circonstances

les séparent. À 20 ans, le hasard les reconnecte, pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent, adultes, confrontés à ce qu’ils auraient pu être, et à ce qu’ils pourraient devenir.

« Un

soir, il y a quelques années, Celine Song s’est retrouvée assise dans

un bar, coincée entre deux hommes issus de périodes très différentes de

sa vie. L’un était son mari, originaire de New York, et l’autre son

amour de jeunesse, qui venait de Corée et visitait la ville. Jouant à la

fois le rôle de traductrice et d’intermédiaire, Celine Song a eu

l’étrange sensation de traverser des dimensions différentes et de les

fusionner dans ce bar.

« J’étais assise là, entre ces deux hommes

qui, je le sais, m’aimaient de différentes manières, dans deux langues

et deux cultures différentes. Et j’étais la seule raison pour laquelle

ces deux hommes se parlaient » se souvient Celine. « Il y avait quelque

chose de l’ordre de la science-fiction là-dedans. J’avais le sentiment

de pouvoir transcender la culture, le temps, l’espace et la langue. » Extrait du dossier de presse

Cinema Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F379076/D1701801900/VO/2248/

A24