CHAQUE JOUR, EMBELLIR LE QUOTIDIEN PASSYFLORE CERAMIQUE, 31 mars 2023, Châtillon.

CHAQUE JOUR, EMBELLIR LE QUOTIDIEN 31 mars – 2 avril PASSYFLORE CERAMIQUE

L’ARGILE PORTE L’EMPREINTE DE L’ESPRIT QUI L’A CONÇUE

PASSYFLORE CERAMIQUE 72 RUE GABRIEL PERI 92320 CHATILLON Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “https://www.passyflore-ceramique.com/cours_poterie_ceramique_paris/”}]

Passyflore Céramique vous accueil dans son atelier vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril.

PROGRAMME

• Visite de l’atelier : espace boutique-showroom et salle de cours,

• Démonstrations de tournage sur demande entre 14h00 et 16h00,

• Présentation des cours : tournage, modelage, et ateliers thématiques proposés à l’atelier…

• Partage de connaissances sur les techniques du travail de la terre,

Nous pourrons discuter des méthodes de décors, des techniques de cuisson, d’émaillage, d’impression… des différences entre la faïence, le grès et la porcelaine…

Le travail de la céramique à mille et une facettes.

C’est le moment de venir découvrir cette si belle matière travaillée sous toutes ses formes à l’atelier !

DÉMARCHE

Delphine Dattée, titulaire d’un CAP tournage en céramique a installé son atelier dans les Hauts de Seine, à Châtillon.

Céramiste d’art et designer graphique et elle conjugue ces deux activités dans une approche technico-créative et questionne les modes de production et de consommation. Elle développe des émaux uniques grâce à une recherche basée sur des calculs moléculaires, marie divers matériaux : végétaux, verre, métal, résine à la céramique, imprime ses pièces par procédés de transferts…

En reliant techniques numériques et savoir faire traditionnel, elle place ses créations dans un univers contemporain et responsable, valorise la culture du goût et la consommation raisonnée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©DelphineDattee