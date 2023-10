Cet évènement est passé Poèmes dans l’Espace – Passy 2023 // Collectif PRISME Restaurant du Lac Vert Passy Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Passy Poèmes dans l’Espace – Passy 2023 // Collectif PRISME Restaurant du Lac Vert Passy, 24 juin 2023 17:00, Passy. Poèmes dans l’Espace – Passy 2023 // Collectif PRISME Restaurant du Lac Vert Passy 24 juin – 22 octobre Dans le cadre de l’année de la sculpture à Passy, 10 artistes sont invitées à créer des œuvres en écho aux poèmes de Jean-Pierre Lemesle. 24 juin – 22 octobre 1 En 1973, le poète Jean-Pierre Lemesle initie, sur le territoire de Passy, l’accueil de sculptures contemporaines sur le thème Sculptures en montagne – Poème dans l’espace.

Dans le cadre de « 2023, Année de la sculpture à Passy » qui célèbre le cinquantenaire de cet événement, dix artistes femmes sont invitées à créer des œuvres en écho aux poèmes de Jean-Pierre Lemesle. À travers des dessins, gravures, peintures, sculptures et installations, chacune interprète et illustre les écrits du poète. PRISME c’est d’abord un groupe d’amies artistes venant de toute la France qui se sont connues lors de leurs études à l’école d’art de la Sorbonne. Après avoir exposé ensemble à Nantes, Mirepoix et Saint-Gervais, elles ont créé ce collectif à Passy à l’automne 2022. Leur projet est de continuer à créer des expositions collectives en invitant d’autres artistes à se joindre à elles. Cet été, les artistes de PRISME seront aussi présentes en Ariège pour une résidence de Land Art au Jardin Extraordinaire de Lieurac. Avec les œuvres de : Natacha Caron, Amel Chaggour, Trudi Collus, Vanessa Crépeau, Céline Gapenne, Sophie Guyard Jabaud, Isabelle Jabaud, Anne Koenraad, Lucía Belén Sánchez Napal, Magda Wrzask Restaurant du Lac Vert 1600 chemin des Parchets74190 Passy Passy 74480 Haute-Savoie Détails Heure : 17:00 - 11:00 Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Passy Autres Lieu Restaurant du Lac Vert Adresse 1600 chemin des Parchets74190 Passy Ville Passy Departement Haute-Savoie Lieu Ville Restaurant du Lac Vert Passy

Restaurant du Lac Vert Passy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passy/