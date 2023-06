ORIG’AMIS // Une exposition de ÉRIC TOPS avec la participation de Pierre Tops Jardin des Cimes Passy, 11 juin 2023 11:00, Passy.

ORIG’AMIS // Une exposition de ÉRIC TOPS avec la participation de Pierre Tops Jardin des Cimes Passy 11 juin – 23 septembre

Dans le cadre des 50 ans des Sculptures en Montagne, le Jardin des Cimes et la CREMERIE ont invité Éric Tops pour une exposition autour des origamis de métal. 11 juin – 23 septembre 1

https://www.facebook.com/JardinDesCimes

Éric Tops est un artiste créateur d’univers anti-morosité, né à Megève et travaillant à Sallanches. Le métal de récupération est sa matière favorite. Il redonne ainsi vie à des objets cassés, rouillés, usagés, usés, obsolètes et aux oubliettes. Ses inspirations : Calder, Tinguely, Kirby, la vie, les gens.

Ses œuvres reflètent sa joie de vivre et sa légèreté d’âme. Leur but est de soutirer au spectateur un sourire, une émotion, une attention. Ses sculptures sont aussi à l’aise au salon qu’au jardin, et le moindre faisceau de lumière vient créer un jeu d’ombre sur le mur ou le sol.

Dans le cadre de « 2023 – Année de la sculpture à Passy » qui célèbre le cinquantenaire de l’évènement Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace, le Jardin des Cimes et la CREMERIE ont souhaité inviter Éric Tops pour une exposition carte blanche. L’artiste a décidé de répondre à cette invitation en partant d’un principe simple et ludique : Pierre, le fils d’Eric, réalise des origamis en papier, Éric les reproduit en métal.

Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy Passy 74190 Haute-Savoie