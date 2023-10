La matière et le vivant CREMERIE – Galerie d’art Passy, 7 octobre 2023 17:00, Passy.

La matière et le vivant CREMERIE – Galerie d’art Passy 7 octobre – 2 décembre

Une poe sie me tallique qui invoque la ne cessite d’une pense e re flexive sur notre façon d’habiter l’alte rite dans un monde en perpe tuelle recomposition. 7 octobre – 2 décembre 1

Dans le cadre de « 2023 année de la sculpture à Passy » qui célèbre le cinquantenaire de l’événement « Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace », l’Espace CREMERIE accueille une exposition rétrospective de l’artiste lyonnais Laurent Martinez.

« Dès lors que l’on accepte de dépasser la simple représentation du métal comme un médium rigide et difficilement malléable, s’ouvre un champ des possibles infini pour celui qui sait le comprendre et le métamorphoser.«

Laurent Martinez sculpte l’acier depuis plus de 25 ans. Au travers d’un processus de création intimiste, son travail prend la forme d’animaux et humanoïdes dont chaque expression vient symboliser les différentes composantes émotionnelles du cycle de vie et de mort. Sans tabou et de façon directe, ses personnages incarnent le caractère urgent et chaotique des éprouvés humains. Son inspiration émane de différents univers artistiques comme la littérature, la poésie, la musique, mais également la nature. C’est en effet le rapport qu’il entretient avec le monde qui nourrit ses œuvres et le pousse à proposer un dialogue entre la matière et le vivant.

« Le corps abrite de multiples cicatrices qui nous renvoient à notre façon d’appréhender la rencontre avec l’autre. Mes personnages d’acier partagent un même substrat viscéral. Le cri sourd que l’on peut percevoir au travers de leurs carcasses offertes, déformées, usées par le temps, sont autant de métaphores de la condition humaine. »

La poésie métallique qui s’exprime au travers de l’univers de Laurent Martinez invoque la nécessité d’une pensée réflexive sur notre façon d’habiter l’altérité dans un monde en perpétuelle recomposition.

// Vernissage le samedi 07 octobre à partir de 17h //

Les dates et horaires d’ouverture de l’Espace CREMERIE sont affichés sur la vitrine et postés sur notre page Facebook chaque semaine. Vous pouvez également programmer votre visite en prenant rendez-vous via contact@cremerie.art ou en nous appelant au 07 69 85 09 07.

CREMERIE – Galerie d’art 273 rue de l’église Passy Passy 74480 Haute-Savoie