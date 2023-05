RÉCITS D’INTERFÉRENCES // Une exposition de Sandy Avignon et Sébastien Lacroix CREMERIE – Galerie d’art, 27 mai 2023 17:00, Passy.

Je suis intéressé par les vestiges matériels du monde actuel dont je tire mes motivations, plus que par l’exploration introvertie de fantasmes intériorisés – Robert Smithson

Récits d’interférences explore l’architecture du territoire des sanatoriums du Plateau d’Assy et de la station de Flaine. Les productions présentées, mises en résonances, interrogent et expérimentent le pouvoir fictionnel de ces bâtiments, où les murs se transforment en des espaces de contemplation et des supports de projection d’un changement à venir.

Des récits, des mythologies émergent par-delà ces colosses de béton, ruines en devenir, dont la seule appellation sonne comme la mise en oeuvre de la mémoire d’un lieu.

Sandy Avignon et Sébastien Lacroix questionnent ici notre rapport au temps via la notion de disparition qui en découle et nous renvoient au relief géologique environnant.

Le film « Les ombres monolithes » a été l’occasion de collaborer avec l’écrivain Dionys Décrevel. Le récit « Olana » a été écrit spécialement pour le film. Ce texte est devenu le point de départ d’un poème plus long intitulé « Un pays qui n’est pas de notre chair ». L’exposition sera l’occasion de faire une lecture de ce nouveau texte.

