Croquer une pomme empoisonnée offerte par un prince odieux / Blanche Neige montre sa culotte aux Nains ! / Cendrillon déserte le bal de Superman / Le Chaperon Rouge préfère Alice à Monsieur Louloup. 15 avril – 14 mai 1 Quand une artiste – Sophie Guyard Jabaud – et un écrivain – Pierre-Marc Perrussel – se réunissent, la Crèmerie , telle une forêt magique s'anime sur un air de conte de « fait ».

Sophie Guyard Jabaud vit à Passy depuis plus de 30 ans. Diplômée de l’École des arts de la Sorbonne, elle fût enseignante pendant de nombreuses années avant de se consacrer entièrement aux arts plastiques. Plasticienne, comédienne et metteuse en scène, pratiquant aussi le théâtre d’improvisation, l’installation et la performance, elle met en place des dispositifs qui font souvent appel à la participation du public. Les matériaux qu’elle choisit d’employer sont modestes et légers, souvent issus de la vie quotidienne. Les médiums sont sélectionnés en fonction du projet : images, objets, sons, mouvements, paroles, textes…

Les collages présentés dans cette exposition lui ont été inspirés par la relecture du manuscrit de Pierre Marc Perrussel. Il ne s’agit pas d’illustrations mais de personnages et d’ambiances propres à l’imaginaire de leur créatrice. /// PIERRE-MARC PERRUSSEL ///

Né à Montfort l’Amaury, d’origine tzigane par sa grand-mère maternelle, de noble extraction par son grand-père maternel, Pierre Marc Perrussel était promis à une carrière de rêve, employé de banque désabusé, assureur indécis, directeur de marketing bancal dans une affaire boiteuse… Les lectures subversives de Charles Bukowsky, Crump, Boris Vian, Alfred Jarry, Henri Miller, le cinéma et ses courts circuits survoltés, la musique de Ravel, Debussy, Gershwin, Steve Reich, le Théâtre de l’Absurde, la peinture de Pollock et de Hopper, la rue et son spectacle vivant ont détourné de sa voie royale ce très discret et mince espoir du patronat français, pour devenir ce pour quoi il était né : artiste, comédien, musicien, touche à tout, homme libre ! Parolier, auteur de comédies musicales, Sublime et trivial tout conte fait est son deuxième livre publié. Pierre-Marc et Sophie se connaissent depuis de nombreuses années et collaborent sur différents projets d’exposition et d’édition. CREMERIE – Galerie d’art 273 rue de l’église Passy Passy 74480 Haute-Savoie

