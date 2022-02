PASS’SPORT POUR L’EMPLOI : INFORMATION COLLECTIVE TERRITOIRE EST ENSEMBLE, 11 février 2022, Pantin.

LES METIERS DE LA SECURITE RECRUTENT ———————————— ### FORMATION D’AGENTE DE PREVENTION ET DE SECURITE (APS) Pour permettre au public féminin d’y accéder, une passerelle emploi-entreprise d’Agente de Prévention et de Sécurité (APS) débute début mars. Organisée par Pass’Sport Pour l’Emploi, elle est réalisée en partenariat avec l’entreprise Altaïr, le Département et Pôle Emploi. Dédiées aux femmes dans une démarche de mixité. Afin de préparer les candidates à cette formation, de découvrir le métier et la passerelle emploi-entreprise, une **information collective** sera organisée : **le 18 février 2022 après-midi** **au Département de la Seine-Saint-Denis** **à Bobigny.** Les candidatures transmises avant le 18 février recevront une convocation par mail pour l’information collective. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 mars 2022. Celles reçues après le 18 février seront convoquées progressivement. Pour positionner des candidates, les candidatures (CV) sont à transmettre jusqu’au 3 mars 2022 par mail à [**[recrutement@sport-pour-l-emploi.com](mailto:recrutement@sport-pour-l-emploi.com)**](mailto:recrutement@sport-pour-l-emploi.com) Pour tout renseignement complémentaire : **01 43 66 94 65.** N’hésitez pas à diffuser l’information ! En vous remerciant et restant à votre disposition.

